В США два палубных истребителя F-35C Lightning II завершили первые испытания запусков и посадок на борту будущего авианосца USS John F. Kennedy (CVN 79) — второго корабля класса Gerald R. Ford. По данным Lockheed Martin, которые приводит AeroTime, в ходе 11-дневной кампании самолеты выполнили 122 катапультных запуска и 122 посадки с аэрофинишером в рамках 34 полетов.

В испытаниях участвовали два F-35C с авиабазы Патаксент-Ривер в штате Мэриленд. Первую посадку F-35C с аэрофинишером на борту Kennedy выполнили 13 октября 2026 года, в 251-ю годовщину ВМС США. Lockheed Martin не уточнила даты начала и завершения всей тестовой кампании.

Проверка систем запуска и посадки

Авианосцы класса Gerald R. Ford оснащены электромагнитной системой запуска самолетов EMALS и усовершенствованной системой аэрофинишеров AAG. В отличие от кораблей класса Nimitz, где используются паровые катапульты, эти системы разработаны для более точного контроля запусков и посадок самолетов.

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В ходе кампании инженеры собирали данные, чтобы проверить программное обеспечение и монтаж EMALS и AAG, оценить нагрузки на F-35C во время запусков и посадок, а также подтвердить структурные модели самолета. Результаты планируется использовать для подготовки бюллетеней по запуску и посадке, которые устанавливают условия и эксплуатационные ограничения для конкретного типа самолета на авианосце.

Подготовка корабля к передаче ВМС

Морские испытания стали продолжением наземных тестов, которые продолжались с января 2024 года по май 2025 года. Lockheed Martin также сообщила о первом применении программного обеспечения F-35 Block 4 в морских условиях на авианосце, не уточнив протестированную версию этого программного обеспечения.

USS John F. Kennedy вышел в море на заводские испытания 28 января 2026 года, а в августе завершил приемочные испытания. 29 сентября HII объявила о предварительном принятии корабля, что позволило ВМС США начать дальнейшие испытания в море, пока судостроитель завершает оставшиеся работы. Официальная передача авианосца флоту запланирована на весну 2027 года.

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