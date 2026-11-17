Возле острова Северный Бимини на Багамах погибли двое граждан США — 38-летний мужчина и 40-летняя женщина. Группу пловцов унесло сильным течением возле южной части острова, недалеко от гавани Бимини, сообщает The Independent.

Пловцы заплыли за зону предупреждения

По данным Королевской полиции Багамских Островов, группа плавала за пределами участка, обозначенного знаком с предупреждением о сильных течениях. Правоохранители получили сообщение об инциденте незадолго до 15:00 и прибыли к южной оконечности Северного Бимини, возле гавани Бимини.

На месте полиции сообщили, что течение унесло нескольких участников группы. Часть пловцов спас паром, однако мужчина и женщина потеряли сознание еще до того, как их вытащили из воды.

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Полиция начала расследование

Пострадавшим провели сердечно-легочную реанимацию, а затем медики продолжили реанимационные мероприятия в ближайшем медицинском учреждении. Врач констатировал смерть обоих незадолго до 16:00.

Полиция начала расследование смертей и отметила, что не подозревает насильственного характера происшествия. Власти пока не обнародовали имена погибших.

Это второй за последние недели вероятный случай утопления возле Северного Бимини. В октябре там погибла 36-летняя британка Лианн Грегори, которая во время сноркелинговой экскурсии пыталась спасти двух сыновей, которых унесло водой.

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