На Багамах возле южной оконечности острова Бимини погибла 36-летняя британка, которая прыгнула с лодки в воду, пытаясь спасти своих сыновей. Мальчиков удалось спасти, однако женщина исчезла под водой, сообщает Interia.

Сыновей подхватило течение

По словам мужа погибшей, детей унесло сильным течением. Женщина бросилась им на помощь. Позднее ее вытащили из воды и доставили к паромной пристани, где провели сердечно-легочную реанимацию.

Муж женщины написал в социальных сетях, что она погибла, спасая детей. Он также отметил, что их сыновья стали свидетелями трагедии. Семья, вероятно, приехала на Багамы как туристы. Погибшая была родом из Стейплфорда в британском графстве Ноттингемшир.

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Полиция проведет расследование

Полиция Багам сообщила, что во вторник вскоре после 10:00 по местному времени получила сообщение о женщине без сознания возле паромной пристани Норт-Бимини. После попыток реанимации ее перевезли в местное медицинское учреждение, где констатировали смерть.

Правоохранители сообщили, что проведут вскрытие, и отметили: предварительно ничто не указывает на причастность третьих лиц. Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании заявил, что ведомство контактирует с полицией Багам и оказывает поддержку семье погибшей.

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