Новые американские истребители F-15EX Eagle II прибыли в воскресенье на авиабазу Кадена в японской префектуре Окинава для постоянного базирования. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на 18-е авиакрыло ВВС США.

Замена F-15C/D

Кадена стала первой зарубежной базой ВВС США, получившей F-15EX, оснащенные современными системами радиоэлектронной борьбы. Прибытие новых самолетов означает новый этап замены парка F-15C/D на базе.

Поэтапный вывод истребителей F-15C/D с Кадены начался в ноябре 2022 года. В 18-м авиакрыле заявили, что F-15EX расширят возможности базы по проведению операций против авиации противника и усилят передовые возможности ВВС США.

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Взаимодействие с Японией

По данным авиакрыла, новые истребители также будут поддерживать совместную готовность с Воздушными силами самообороны Японии. Командир 18-го крыла бригадный генерал Джон Галлемор назвал прибытие F-15EX важной вехой для американской авиации в Тихоокеанском регионе.

По его словам, постоянное присутствие этих самолетов на Кадене должно усилить способность США сдерживать агрессию, реагировать на новые угрозы и защищать Японию вместе с союзниками и партнерами.

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