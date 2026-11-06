В больнице Сиднея умерла 90-летняя Ева Геллер, которую ранили во время нападения со стрельбой на пляже Бонди-Бич 14 декабря 2025 года. С тех пор женщина неоднократно проходила лечение из-за травм, полученных во время атаки, сообщает The Guardian.

Лечение после ранения

По словам высокопоставленного источника в еврейской общине, Геллер недавно снова доставили в больницу после того, как у нее развилась инфекция. Там она перенесла инсульт и умерла.

Похороны запланировали на понедельник. Представитель семьи попросил уважать частную жизнь семьи в это трудное время.

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Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что знает о смерти женщины, ожидает дополнительной информации и сотрудничает со службой коронера. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс назвал известие о смерти Геллер болезненным и выразил соболезнования ее семье и еврейской общине.

Обстоятельства нападения

Во время празднования Хануки на Бонди-Бич 14 декабря 2025 года 24-летний Навид Акрам и его 50-летний отец Саджид Акрам открыли огонь. Во время нападения погибли 15 человек, еще 40 получили ранения.

Саджида Акрама полиция застрелила на месте происшествия. Навиду Акраму предъявили 78 обвинений, в том числе 15 пунктов обвинения в убийстве и один — в совершении террористического акта. Следователи предполагают, что нападение могло быть вдохновлено группировкой «Исламское государство»; дело находится на рассмотрении суда.

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