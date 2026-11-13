На климатическом саммите ООН COP31 в Анталье, Турция, делегаты от 103 компаний и отраслевых объединений численно превысили представительства ряда стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Об этом говорится в анализе коалиции Kick Big Polluters Out (KBPO), сообщает Health Policy Watch.

По подсчетам коалиции, среди 103 групп 60 представляют отрасль ископаемого топлива. Численность их представителей превышает делегацию Сент-Винсента и Гренадин в 100 раз, Нигера — в 25 раз, Филиппин — в восемь раз, а Непала — в шесть раз. KBPO включила эти организации в перечень из-за их лоббистской деятельности, которую аналитический центр InfluenceMap оценивает как не соответствующую климатической политике или препятствующую ей.

Кто вошел в делегации

Наибольшее представительство имела Международная ассоциация торговли выбросами — 29 человек. BNP Paribas зарегистрировал 22 участников, HSBC — 19, Amazon — 12, а ExxonMobil — 13. Большинство представителей получили гостевые пропуска, которые правительства предоставляют вне официальных делегаций, или вошли через неправительственные организации. Еще 45 человек были гостями Турции как принимающей страны, а 31 представитель входил в официальные переговорные делегации государств.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Коалиция также отметила, что на саммит зарегистрировались 30 из 100 банков, которые больше всего финансируют ископаемое топливо. По данным базы Banking on Climate Chaos, эти банки в совокупности предоставили отрасли более 2,2 трлн долларов в 2021–2025 годах — почти 40% мирового банковского финансирования ископаемого топлива за этот период.

Требование ограничить влияние лоббистов

KBPO, а также женские, молодежные и профсоюзные объединения в процессе ООН призывают ввести обязательные правила в отношении конфликта интересов, чтобы крупные загрязнители не влияли на переговоры. Представитель Pro Public/Friends of the Earth Nepal Пракаш Далал заявил, что нельзя мириться с непропорциональным пространством, предоставляемым промышленным лоббистам по сравнению с гражданским обществом и делегациями стран.

В предыдущие годы KBPO также фиксировала значительное присутствие представителей индустрии ископаемого топлива на климатических конференциях ООН: 2456 человек на COP28 в Дубае, 1773 — на COP29 в Баку и 1602 — на COP30 в Белене. На COP30 это составляло одного представителя отрасли на каждые 25 участников саммита.

Читай нас в