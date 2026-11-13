На климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, 13 ноября запустили рекомендации по обеспечению достоверности информации об изменении климата, которую люди получают с помощью искусственного интеллекта. Документ Priorities for Action on AI and Climate Information Integrity представила Глобальная инициатива по информационной добросовестности в сфере изменения климата, сопредседателями которой являются ООН, ЮНЕСКО и Бразилия, сообщает UN News.

Требования к компаниям и государствам

Рекомендации призывают компании в сфере ИИ оценивать, как их системы влияют на достоверность климатической информации. Им также предлагают публиковать результаты таких оценок и раскрывать данные о потреблении энергии, а также об углеродном, водном и земельном следе.

Государствам предлагают включать вопросы информационной добросовестности в национальные стратегии в сфере искусственного интеллекта и климатические планы. Документ основан на правах человека и развивает положения Беленской декларации об информационной добросовестности в отношении изменения климата, представленной во время COP30 в Бразилии, а также Глобальных принципов ООН по информационной добросовестности.

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Риски дезинформации во время бедствий

Сопредседатели инициативы отметили, что все больше людей используют ИИ для поиска климатической информации. В то же время Независимая международная научная панель по ИИ, созданная Генеральной ассамблеей ООН в прошлом году, предупреждала, что технологиям легче создавать связный текст, чем фактически точный.

Риски возрастают во время климатических катастроф, когда созданные ИИ изображения и видео могут распространяться быстрее официальных предупреждений. Партнеры инициативы также призвали больше инвестировать в информацию, которая помогает людям понимать изменение климата и действовать. Германия уже обязалась предоставить более 2,2 млн долларов на исследования, разработку коммуникационных стратегий и информационные кампании.

В тот же день представили Хартию добросовестности климатической информации в рекламе, призванную противодействовать, в частности, монетизации дезинформации и отрицания. Хартия призывает к прозрачности в цепочке поставок рекламы, чтобы рекламодатели могли видеть места размещения рекламы при соблюдении конфиденциальности пользователей. COP31 продлится до 20 ноября.

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