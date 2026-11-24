Климатический саммит ООН COP31 в Турции не достиг консенсуса относительно дальнейших действий против изменения климата. Десятки стран возразили против предложенного итогового текста, поскольку в нем не упоминались ископаемые виды топлива — уголь, нефть и газ — а также не предусматривалось увеличение финансовой поддержки государств, наиболее страдающих от последствий потепления, сообщает The Independent.

Финансирование адаптации

Уязвимые страны требовали, чтобы более богатые государства, которые, по оценке источника, несут большую ответственность за климатический кризис, активнее финансировали переход и укрепление инфраструктуры для защиты от стихийных бедствий. Саммит не принес соглашения об увеличении поддержки, распределении финансовых обязательств между странами и выполнении уже данных обещаний.

Климатолог Кэтрин Хейхоу из The Nature Conservancy отметила, что без более доступного финансирования будет сложнее создавать системы раннего предупреждения, в частности в Непале, который в этом году пострадал от наводнений. Островным государствам, испытывающим воздействие повышения уровня моря, также может не хватить средств на защитные проекты.

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Инициативы за пределами ООН

В то же время климатические инициативы продолжаются на уровне отдельных стран, регионов, коренных народов и местных властей. Почти 60 государств приняли участие в первой Международной конференции по переходу от ископаемого топлива, которая состоялась в этом году в Колумбии. Следующую конференцию планируют провести в следующем году в Тувалу.

По данным независимой организации Climate Action Tracker, прогресс в сдерживании глобального потепления фактически остановился в течение последних пяти лет. Организация считает, что мир почти наверняка превысит цель Парижского соглашения — ограничить потепление до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Даже при выполнении всех нынешних обещаний государств глобальная температура к концу столетия может вырасти на 2,6°C, говорится в отчете.

Исполнительный директор Climate Action Network International Тасним Эссоп возложила ответственность за провал переговоров на развитые страны. По ее словам, они ослабили меры, которые могли бы помочь защитить людей от последствий климатического кризиса.

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