На климатическом саммите COP31 в Турции мировые лидеры призвали к более срочным и решительным действиям против глобального потепления. Формальные переговоры начались после года смертоносных наводнений, волн жары и других стихийных бедствий, которые особенно затрагивают уязвимые государства, сообщает Asharq Al-Awsat.

В саммите не приняли участия лидеры трех крупнейших стран-загрязнителей — Китая, США и Индии, на которые вместе приходится более половины мировых выбросов углекислого газа. В то же время на конференции выступают более 70 мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и представителей ООН.

Призывы к быстрым действиям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что переговоры должны сосредоточиться на прекращении зависимости от ископаемого топлива, адаптации к более теплому климату, увеличении финансовой поддержки беднейших стран и международном сотрудничестве.

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Президент Палау Сурангел Уиппс-младший подчеркнул, что островные государства страдают от кризиса, к возникновению которого они почти не причастны. Президент Федеративных Штатов Микронезии Уэсли Симина сообщил о необратимых потерях коралловых рифов, которые защищают побережья, поддерживают рыболовство и имеют значение для местных общин. По его словам, важна каждая доля градуса потепления, поэтому действовать нужно не только масштабно, но и быстро.

Разрыв между планами и действиями

По оценке ежегодного индекса эффективности климатической политики Germanwatch и New Climate Institute, разрыв между климатическими планами государств и фактическим сокращением выбросов увеличивается. Ученые считают, что глобальное потепление, вероятно, превысит 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем — предел, ограничение которым было целью Парижского соглашения 2015 года.

Генеральный директор Международной организации по миграции Эми Поуп заявила, что изменение климата переместило почти 30 миллионов человек в 2025 году. Она призвала увеличить финансирование адаптационных программ и укрепления устойчивости сообществ, сталкивающихся с наибольшими рисками.

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