В Нельсон-Мандела-Бей в ЮАР участники предвыборных дебатов не пришли к согласию относительно выхода из кадрового и управленческого кризиса в муниципалитете. Будущий городской совет унаследует восемь вакантных должностей исполнительных директоров, а также сотни других незаполненных вакансий, сообщает Daily Maverick.

Дебаты состоялись 29 октября в Гкеберхе, за несколько дней до местных выборов, назначенных на 4 ноября 2026 года. К обсуждению пригласили 13 кандидатов в мэры или представителей партий. Их спросили о потерях электроэнергии из-за устаревшей инфраструктуры, стабилизации работы администрации, обновлении инфраструктуры и привлечении квалифицированных специалистов.

Вакантные должности и отбор финансового директора

Представитель EFF и член городского комитета по вопросам бюджета и казначейства Ханья Нгикиша связал задержки с назначением исполнительных директоров с проблемами лидерства. По его словам, мэр Бабалва Лобише предложила отложить собеседования на должность финансового директора, чтобы в процессе принял участие представитель Национального казначейства.

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Кандидат от ACDP Ленс Гроотбум заявил, что в директорате электроэнергетики имеется около 500 вакантных должностей, часть которых больше не финансируется. Кандидат от Демократического альянса Ретиф Одендаал сообщил, что ищет специалистов в государственном и частном секторах для формирования круга претендентов на должность финансового директора. Он считает, что без стабильной власти городу будет сложно привлекать профессионалов.

Взаимные обвинения и реакция жителей

Представители партий обменивались обвинениями в политическом влиянии на кадровые решения. Кандидат от People’s Power Сиянда Маяна обвинил Демократический альянс и Африканский национальный конгресс в том, что они якобы лишь заявляют об отказе от партийных назначений. Кандидат от UDM Луксоло Наметте призвал деполитизировать подбор работников и назначать их по профессиональным качествам.

Кандидат от ANC Андиле Лунгиса возложил ответственность за проблемы города на нестабильность коалиционных правительств. В то же время жители, выступившие на дебатах, упрекнули все политические силы в том, что они ставят собственные интересы выше потребностей общины. Представитель общественной инициативы Citizens of NMB Марк Йенсен призвал политиков обеспечить прозрачность и искать совместные решения по кадровым назначениям.

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