В Южной Корее бывший член городского совета Сеула Ли Чон Бэ подал в полицию заявление против депутата правящей Демократической партии Чхве Мин Хи. Причиной стали ее высказывания о фотожурналистах, которых политик в групповом чате со своими сторонниками назвала «стаей гиен».

Как сообщает Korea Herald, Чхве сопроводила фотографию журналистов утверждением, что они якобы пытаются запечатлеть «раздор» внутри партии. Речь шла об аккредитованных сотрудниках прессы, освещавших общее собрание депутатов партии в Национальном собрании.

Жалоба и реакция медиа

Ли Чон Бэ, который ранее представлял оппозиционную Партию народной силы в городском совете Сеула, обвинил депутата в распространении ложных утверждений о журналистах, выполнявших свою работу. Ассоциация фотожурналистов Кореи также заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В организации назвали сравнение репортеров с животными и обвинение в попытках разжечь внутрипартийный конфликт явным оскорблением журналистов. Там отметили, что такие комментарии могут формировать негативное отношение к прессе и создавать риски для свободы медиа. Корейская ассоциация видеожурналистов заявила, что опубликованная переписка демонстрирует сильную враждебность к прессе.

Извинения партии

Чхве позднее извинилась за свои слова, однако ее раскритиковали как оппозиционная партия, так и представители ее политической силы. Депутат Демократической партии Ким У Ён отметил, что комментарий Чхве противоречит ее прежней деятельности в защиту свободы и независимости медиа.

Председатель Демократической партии Ким Мин Сок также попросил прощения у общественности от имени партии. Он подчеркнул, что медиа работают от имени людей, даже если политикам может не нравиться их освещение событий.

Читай нас в