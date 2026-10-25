На Докдо опубликовали дроновое видео с 30-метровым флагом Южной Кореи — Korea Herald
На контролируемом Южной Кореей острове Докдо опубликовали 60-секундное видео с дрона, на котором развернули большой национальный флаг страны. Материал приурочили ко Дню Докдо, который отмечают 25 октября.
Флаг на причале Донгдо
Как сообщает Korea Herald, флаг Южной Кореи — тхэгыкки — шириной 30 метров и длиной 20 метров развернули 70 южнокорейцев на причале Донгдо, одного из двух главных островков Докдо. По данным профессора женского университета Сонсин в Сеуле Со Гён Дока, кадры сняли дроном.
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Кампания для иностранной аудитории
В ролике также показали виды Докдо и обращение с рекомендацией иностранцам посетить острова. По словам профессора, видео является частью глобальной промокампании, посвященной Докдо.
Южная Корея заявляет, что Докдо принадлежит ей исторически, географически и в соответствии с международным правом, и отвергает претензии Японии на эту территорию. Как отмечает издание, Южная Корея содержит на островках небольшое полицейское подразделение, демонстрируя фактический контроль над ними.