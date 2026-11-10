На авиабазах RAF Lakenheath и RAF Mildenhall в Англии ввели усиленные меры защиты американских сил. Об этом американский чиновник сообщил The War Zone после того, как наблюдатели зафиксировали необычную активность самолетов на базе Mildenhall.

По словам чиновника, дополнительные меры действуют на обеих базах, где размещена авиация Военно-воздушных сил США. Американские военные постоянно оценивают различные факторы, влияющие на защиту объектов, персонала и их семей, а также сотрудничают с британскими партнерами, чтобы уменьшить последствия таких ограничений для местного сообщества.

Детали мер не раскрывают

Какие именно шаги были предприняты, представитель США не уточнил, сославшись на соображения оперативной безопасности. Командование ВВС США в Европе и Африке также не стало комментировать конкретные меры и перемещения самолетов.

В то же время в командовании заявили, что американская авиация может перемещаться между базами и другими пунктами дислокации по разным причинам, в том числе для учений или выполнения реальных задач.

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Необычные перемещения самолетов

По данным аккаунта DefenceGeek, который отслеживает полеты по открытым источникам, несколько самолетов KC-135 покинули RAF Mildenhall и направились в немецкий Шпангдалем или шотландский Прествик. Конвертопланы CV-22B, согласно этим данным, перелетели из Mildenhall в Lakenheath.

RAF Lakenheath в тот же день опубликовала обращение к сообществу с призывом сообщать о подозрительной активности, в частности о несанкционированных полетах дронов вблизи района трех баз. Связь этого сообщения с усиленными мерами безопасности не уточнялась.

RAF Mildenhall является базой 100-го крыла воздушной дозаправки, которое эксплуатирует самолеты KC-135 Stratotanker. Там также базируются разведывательные RC-135V/W Rivet Joint, конвертопланы CV-22 Osprey и самолеты специальных операций MC-130J Commando II. На RAF Lakenheath размещены истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II.

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