Власти испанского острова Эль-Йерро на Канарских островах объявили чрезвычайную ситуацию и обратились за помощью к правительству в Мадриде из-за резкого роста числа мигрантов и беженцев, прибывающих на лодках.

С начала ноября на остров примерно на 30 лодках прибыли более 3300 человек. Население Эль-Йерро составляет около 11 400 человек. Председатель островного совета Альпидио Армас заявил, что местные власти обеспокоены стремительным увеличением числа прибытий и нуждаются в сотрудничестве с органами более высокого уровня.

Временное жилье и нагрузка на больницу

Чиновники ищут временное жилье для вновь прибывших. По словам Армаса, условия в больнице острова стали неприемлемыми из-за нагрузки. Региональный лидер Канарских островов Фернандо Клавихо назвал ситуацию абсолютно неустойчивой.

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Как сообщает Al Jazeera, в первые шесть дней ноября морские спасательные службы спасли возле Канарских островов 3261 мигранта и беженца. Клавихо отметил, что темпы прибытий приближаются к рекордным показателям 2024 года, а в отдельные дни были даже выше. Для миграционных операций привлекли автобусы, а медицинских работников доставили с других островов.

Смертельный маршрут через Атлантику

Атлантический маршрут из Западной Африки к Канарским островам является одним из самых смертоносных миграционных маршрутов в мире. На этой неделе на лодке, направлявшейся к архипелагу, нашли тела двух человек. Еще пятеро, по свидетельствам выживших, вероятно, погибли во время путешествия. За последние недели возле островов погибли не менее девяти мигрантов или беженцев.

В 2024 году число прибытий на Канарские острова превысило 46 тысяч. С января по октябрь морем прибыли 13 327 нерегулярных мигрантов и беженцев — на 5,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Патрулирование возле Сенегала, Мавритании и Марокко переместило пункты отправления дальше на юг, в том числе в Гамбию, Гвинею-Бисау и Гвинею, что делает морские переходы более длительными.

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