На Филиппинах после умеренно взрывного извержения вулкана Майон уровень вулканической опасности повысили до третьего и призвали к эвакуации в радиусе шести километров.

Предупреждение о вулканической опасности

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии PHIVOLCS сообщил, что именно извержение стало основанием для повышения уровня опасности. По данным Anadolu Agency, над кратером поднялся плотный столб пепла высотой около 3 тысяч метров.

Умеренный ветер отнес пепельный шлейф на запад-юго-запад. Ожидается выпадение пепла в общинах Дарага, Гинобатан и соседних муниципалитетах провинции Албай.

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Риск лавовых потоков

В PHIVOLCS объяснили, что третий уровень опасности устанавливают при устойчивом росте вулканической сейсмичности, а также мощных и значительных по объему выбросах пара и пепла. По оценке института, Майон вошел в новую фазу магматического извержения, поэтому в ближайшие дни или недели возрастает вероятность лавовых потоков.

Институт также предупредил об опасности лавовых потоков, камнепадов и других вулканических угроз. Вулкан Майон расположен в провинции Албай, в регионе Бикол на юге острова Лусон.

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