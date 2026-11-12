На Фудзи ищут пропавшего китайского туриста — ECNS

В Японии продолжаются поиски китайского туриста в возрасте около 20 лет, который пропал во время самостоятельного восхождения на гору Фудзи. По данным японского телеканала TV Asahi, мужчина отправился на гору один в воскресенье утром и с тех пор не выходил на связь.

Поиски на горе Фудзи

Как сообщает ECNS, поисковые работы начались во вторник утром. К ним привлекли полицию, пожарных и других сотрудников экстренных служб. ECNS опубликовал информацию 12 ноября, ссылаясь на TV Asahi, который сообщил об исчезновении мужчины в среду.

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На момент публикации сообщения ECNS туриста не нашли. По данным TV Asahi, он может находиться в опасности.

Помощь семье

Посольство Китая в Японии сообщило, что семья пропавшего планирует приехать в Японию для участия в поисках. Дипломатическое представительство также оказывает семье помощь.

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