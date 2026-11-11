На газовой платформе SPD14D на фазе 14 месторождения Южный Парс в Иране произошёл пожар. Весь персонал эвакуировали с платформы в качестве меры предосторожности, сообщает Anadolu Agency.

Пожар взяли под контроль

Компания Pars Oil and Gas Company заявила, что оперативные службы и команды безопасности смогли взять огонь под контроль. Заместитель министра нефти Ирана сообщил о полной эвакуации платформы для безопасности инженеров, по данным полуофициального агентства Fars.

Чиновник также заявил, что ситуация находится под контролем. Власти устанавливают причину возгорания; среди возможных объяснений рассматриваются утечка газа или инцидент во время эксплуатации.

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Добыча газа

По словам заместителя министра, платформа SPD14D обеспечивает 14,5 млн кубометров газа из общего объёма добычи Южного Парса, который превышает 700 млн кубометров. О пострадавших сразу не сообщалось.

Южный Парс в заливе является крупнейшим газовым месторождением Ирана и важным источником внутреннего газоснабжения. Иран делит это месторождение с Катаром, где оно известно как Северное месторождение.

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