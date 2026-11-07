На Главном рынке в Кракове, Польша, произошла стрельба. По данным RMF24, в результате инцидента есть погибшие и несколько раненых. Издание сообщило, что на месте продолжается спасательная операция, а на площади приземлился вертолет LPR.

Свидетельства очевидцев

Информация об инциденте поступила на горячую линию RMF FM. RMF24 пишет, что, по словам очевидцев, через Главный рынок проехал черный автомобиль, из которого нападавшие стреляли в случайных людей. Данные об автомобиле и нападавших основаны на свидетельствах очевидцев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Повреждения во время инцидента

По информации издания, был поврежден один из магазинов, а также трамвай городского транспорта. Количество погибших и раненых в сообщении не уточняется. Обстоятельства стрельбы и сведения о нападавших также не приводятся. RMF24 отмечает, что материал обновляется.

Читай нас в