На Гран-при Катара Формулы-1, который состоится в следующие выходные на трассе «Лусаил», гонщики смогут проехать не более 27 кругов на одном комплекте шин. Ограничение ввели из-за опасений по поводу целостности шин Pirelli на скоростной трассе с рядом затяжных поворотов, сообщает BBC Sport.

Как минимум две остановки в боксах

Гонка в Катаре состоит из 57 кругов, поэтому командам придется провести как минимум два пит-стопа. Аналогичное ограничение действовало и в прошлом году, когда на каждом комплекте разрешалось проезжать до 25 кругов.

Лимит будет учитывать суммарный пробег конкретного комплекта во всех сессиях. То есть круги, пройденные на нем во время свободных заездов или квалификации, будут уменьшать количество кругов, доступных для этого комплекта в гонке.

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Как будут считать круги

Pirelli сообщила, что увеличить лимит с 25 до 27 кругов позволили более низкие уровни прижимной силы болидов 2026 года по сравнению с машинами 2025 года, а также дополнительное усиление конструкции шин.

В лимит будут засчитываться круги, пройденные за автомобилем безопасности или в режиме виртуального автомобиля безопасности. В Гран-при будут учитываться все круги от стартового сигнала до клетчатого флага, но не разведывательные, прогревочные и круги после завершения гонки. В других сессиях даже начатый, но не завершенный круг будет засчитан как полный.

Это уже третий случай за четыре года, когда Pirelli устанавливает ограничения на продолжительность использования шин в Катаре. Компания назвала эту меру превентивной, связав ее с высокими энергетическими и температурными нагрузками на шины, а также износом протектора на трассе «Лусаил».

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