В США общий объем контрактов, связанных с промежуточными выборами, на платформе Kalshi превысил $3 млрд. В показатель входят контракты по выборам в Конгресс, а также гонкам за должности генеральных прокуроров и мэров, свидетельствуют данные сайта платформы, на которые ссылается CNBC.

Объем торговли контрактами, связанными с промежуточными выборами, на Kalshi и Polymarket вырос более чем втрое с последней недели октября до недели выборов. К такому выводу CNBC пришел на основании данных Predictions.com; он не учитывает комбинированные рынки, которые объединяют несколько контрактов.

Торговля в ночь выборов

В ночь голосования 3 ноября активность на рынках прогнозов выросла, а цены начали смещаться в пользу демократов после поступления результатов из Индианы еще до 19:00. В то же время объем торговли контрактами, связанными с выборами, был меньше объема спортивных рынков, которые остаются крупнейшей категорией на таких платформах.

После 20:00 3 ноября на рынке Kalshi по переизбранию губернатора Техаса Грега Эбботта были заключены сделки как минимум на $1 млн. По данным Associated Press, в итоге Эбботт проиграл демократке Джине Хинохосе с разницей более чем в 700 тыс. голосов.

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Немного после 23:00 на Kalshi объем торговли на рынке относительно того, что Республиканская партия не получит контроль над Палатой представителей, превысил $1,4 млн. В целом рынки прогнозов ожидали контроля демократов над Конгрессом.

Оценка точности прогнозов

По подсчетам CNBC, на более чем 87% всех избирательных рынков Kalshi и Polymarket кандидат, который впоследствии победил, имел как минимум 90% вероятности победы за 24 часа до ночи выборов. CNBC отмечает, что общий показатель точности повысило значительное количество неконкурентных гонок.

Профессор экономики Университета Уэйк-Форест Колман Стрампф заявил, что рынки прогнозов сработали хорошо, но не превзошли лучшие традиционные прогнозные опросы. Руководители Polymarket Шейн Коплан и Kalshi Тарек Мансур после выборов в публикациях в X приписали рынкам прогнозов правильное предсказание результатов, однако политический прогнозист Нейт Сильвер оспорил эту оценку. По его словам, вероятности на таких рынках в значительной степени приближались к показателям прогнозных моделей.

Сенатор-демократ Адам Шифф через три дня после выборов раскритиковал Комиссию по торговле товарными фьючерсами США, которая регулирует работу платформ, за разрешение спортивных контрактов. Он назвал спортивные рынки прогнозов спортивными ставками.

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