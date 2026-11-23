На канадском рынке криптобиржи Kraken биткоин в ночь на субботу кратковременно подешевел до 24 250 канадских долларов, или примерно 17 тысяч долларов США. Это почти на 70% ниже мировых спотовых цен на тот момент. Как сообщает CoinDesk, биржа не будет отменять операции, проведенные по аномальным ценам.

Падение на канадских парах

В пятницу днем биткоин на канадском рынке Kraken торговался около отметки 83 800 канадских долларов, тогда как на паре с долларом США его цена составляла примерно 58 300 долларов. Около 15:00 по восточному времени США на канадских торговых парах началось давление продавцов: менее чем за час цена биткоина опустилась ниже 70 тысяч канадских долларов, а к 19:00 — ниже 50 тысяч.

Минимум в 24 250 канадских долларов был зафиксирован вскоре после 03:00 субботы в рамках 976 отдельных сделок. В то же время на долларовом рынке Kraken биткоин стоил около 57 700 долларов США, хотя ранее той ночью опускался до двухлетнего минимума в 55 100 долларов.

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Изолированные книги заявок

Kraken использует отдельные книги заявок для каждой фиатной валюты. Поэтому трейдеры, покупающие или продающие активы за канадские доллары, зависят от ликвидности именно этого локального рынка, а не более глубокого рынка в долларах США.

Одновременно упали котировки других криптоактивов в канадских долларах. Эфир снизился примерно с 2296 до 796 канадских долларов, XRP потерял более 60% и торговался по 41 канадскому центу. Стейблкоин USDT, который обычно стоит около 1,43 канадского доллара, упал до 56 центов.

Служба поддержки Kraken заявила, что все ордера были исполнены надлежащим образом, а проверка не выявила взлома или компрометации аккаунтов. Причину сбоя биржа не назвала. К утру субботы цена биткоина в канадской книге заявок восстановилась выше 79 тысяч канадских долларов, а в понедельник вновь соответствовала мировым котировкам.

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