В украинском Крыму, временно оккупированном государством-агрессором Россией, на Керченском мосту зафиксировали признаки повреждения автомобильной арки. Как сообщает The War Zone, спутниковые снимки и кадры российского телевидения указывают на деформацию конструкции главного автомобильного пролета на керченской стороне переправы.

Назначенный Россией глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что мост был целью атаки, и объявил временные ограничения движения для оценки состояния сооружения. По данным издания, атака произошла около 5:38 по местному времени: беспилотник якобы попал в одну из арок, а российская противовоздушная оборона работала возле переправы.

Признаки деформации

Российское телевидение показало кадры с заметной деформацией надстройки главного автомобильного пролета. Ранее также появилась информация, что пораженная арка могла наклониться примерно на 15 градусов, однако точный угол независимо не подтвержден.

Спутниковые снимки, на которые ссылается The War Zone, также демонстрируют признаки повреждений в районе арки автомобильного моста. В то же время по этим изображениям невозможно достоверно оценить масштаб повреждений и состояние несущих элементов конструкции.

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Движение по мосту и массированная атака

Российские власти позднее заявили о частичном восстановлении движения: транспорт пропускали поочередно в одном направлении. Пресс-секретарь Кремля государства-агрессора Дмитрий Песков назвал повреждения незначительными. По сообщениям российских медиа, в очередях с обеих сторон моста застряли около 2 тысяч автомобилей, а железнодорожное сообщение осуществлялось с задержками.

Атака на мост произошла на фоне масштабного налета беспилотников. Министерство обороны России заявило, что за ночь якобы перехватило или уничтожило 1336 украинских дронов в нескольких регионах, в частности во временно оккупированном Крыму и районах Черного и Азовского морей. Эти данные независимо не подтверждены.

Керченский мост обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение между территорией России и временно оккупированным Крымом. Ранее переправу атаковали в октябре 2022 года, июле 2023 года и июне 2025 года.

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