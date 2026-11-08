На газовом месторождении Хор-Мор в провинции Сулеймания в Ираке в воскресенье, 8 ноября 2026 года, приостановили производство после атаки беспилотника. По данным двух источников в сфере безопасности, это одно из крупнейших газовых месторождений Курдистанского региона Ирака.

Атака на месторождение

Как сообщает The Hindu со ссылкой на Reuters, беспилотник атаковал месторождение, после чего производство остановили. Источники также сообщили, что над территорией объекта поднимался дым.

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Инженер, работающий на месторождении, заявил, что во время атаки был поражен объект для хранения газа. По его словам, всем работникам приказали перейти в укрытия из-за опасений дальнейших атак.

Поставки для энергетики

Месторождение Хор-Мор поставляет газ для регионального производства электроэнергии.

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