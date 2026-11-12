На Кипре цены на электроэнергию для домохозяйств в ноябре выросли на 5%. Об этом сообщило Управление электроэнергетики Кипра (EAC), пишет Cyprus Mail.

Расчёт для семьи из четырёх человек

Представительница EAC Христина Пападопулу сообщила Кипрскому агентству новостей, что повышение касается ориентировочного счёта для семьи из четырёх человек, потребляющей 800 киловатт-часов электроэнергии в течение двух месяцев.

Стоимость одного киловатт-часа, включая НДС в размере 5%, теперь составляет 33 цента.

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Влияние стоимости топлива

По словам Пападопулу, повышение связано с ростом цен на топливо на фоне международного энергетического кризиса. Изменения мировых цен на нефть передаются потребителям с задержкой примерно в два месяца, поскольку EAC сохраняет запасы топлива.

Она отметила, что будущее снижение стоимости топлива также отразится в счетах за электроэнергию. Тарифы на электроэнергию регулируются и утверждаются Кипрским органом регулирования энергетики, а начисления контролируются соответствующими органами.

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