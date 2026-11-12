Парламентский комитет по транспорту Кипра в четверг обсудил законодательные инициативы, предусматривающие регистрацию электросамокатов, обязательное страхование гражданской ответственности и определение зон, где их использование будет запрещено. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Председатель комитета Сотирис Иоанну заявил, что депутаты намерены оперативно рассмотреть законопроекты и передать их на рассмотрение пленарного заседания. Он связал необходимость новых правил с авариями, тяжелыми травмами и гибелью людей. По его словам, любые законодательные меры, которые тем временем представит министерство транспорта, будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Ограничения без инфраструктуры

Депутат от Disy Андреас Константину отметил, что проблему электросамокатов невозможно решить только контролем со стороны полиции. По его мнению, необходимы безопасная инфраструктура и эффективное планирование.

Одна из инициатив предусматривает временный запрет на использование электросамокатов в районах, где нет непрерывной пригодной сети протяженностью не менее 10 километров, соответствующей установленным стандартам безопасности дорожного движения. Константину подчеркнул, что речь идет не о постоянном запрете, а о создании условий для безопасного использования такого транспорта.

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Он также заявил, что муниципалитеты уже инвестировали в соответствующую инфраструктуру. В качестве примера депутат привел Агланджию, где, по его словам, есть 27 километров велодорожек. Минимальное требование к длине сети при необходимости может быть пересмотрено.

Регистрация и усиление ответственности

По словам Константину, в парламент внесли два законопроекта: первый предлагает ввести систему регистрации, а второй — ужесточить наказания. Их цель — повысить ответственность родителей и сдерживать незаконное использование электросамокатов несовершеннолетними. Депутат также призвал родителей не дарить электросамокаты детям в преддверии праздничного сезона.

Депутат от Diko Хрисантос Саввидис обратил внимание на нарушения, зафиксированные в штрафах пользователям электросамокатов: поездки по несанкционированным дорогам, отсутствие обязательных идентификационных знаков и перевозку более одного человека на устройстве.

Другой депутат от Diko Адамос Асприс призвал не ослаблять развитие микромобильности, предупредив, что ограничение альтернатив автомобилям и мотоциклам может подтолкнуть людей к использованию обычного транспорта. Представитель партии Direct Democracy Димитрис Суглис сообщил, что его политическая сила также внесла предложения по регистрации и введению идентификационных номерных знаков для электросамокатов.

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