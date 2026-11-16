На Кипре в следующем году планируют раскопать два колодца в деревне Афания, чтобы найти останки людей из Ассии, убитых во время турецкого вторжения 1974 года. Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис, сообщает Cyprus Mail.

Поиски возле колодцев

По словам Христодулидиса, работы проведут возле колодцев, где ранее уже обнаруживали останки. При этом основные останки некоторых жертв до сих пор не найдены, поскольку их переместили с первоначальных мест захоронения.

В списке пропавших без вести числятся 88 человек из Ассии — деревни на равнине Месаория в округе Фамагуста. Останки 69 из них уже идентифицировали, тогда как судьба еще 19 человек неизвестна.

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Другие участки

Президент также упомянул 70 мужчин из Ассии и соседних деревень, которых принудительно вывезли из этого района. По его словам, сначала их удерживали в гараже «Павлидис», а затем доставили в район Орнити в Афании, где они были убиты силами TMT.

Христодулидис сообщил, что в Орнити определили и другие колодцы для раскопок, а также планируют проверить участки в военных зонах. Еще три локации в Ассии и ее окрестностях рассматриваются для поисковых работ.

В 1974 году в Ассии проживали более 3 тысяч человек. 14 августа деревня была отрезана от территорий, контролируемых правительством, а на следующий день в нее вошли турецкие войска.

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