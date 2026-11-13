На Кипре студенты провели демонстрации в Никосии, Лимасоле и Пафосе против годовщины односторонней декларации независимости на севере острова. Акции прошли за два дня до 15 ноября — даты провозглашения в 1983 году самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, сообщает Cyprus Mail.

Акции в Никосии

В Никосии демонстрации организовали Всекипрский координационный комитет студентов Psem и ультраправая греко-кипрская студенческая группа Efen. Участники несли флаги Кипра, скандировали лозунги и держали баннеры на греческом и турецком языках. Акция Psem началась в Каймакли, а митинг Efen — на площади Элефтерия в центре города.

Президент Psem Деспина Киприану заявила, что события 1974 года продолжают влиять на киприотов в обеих общинах. Она предостерегла от этнического разделения и нетерпимости, которые, по ее словам, принесли Кипру разрушения. Киприану также заявила, что участники не согласны ни с оккупацией, ни с разделом Кипра.

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Ранее министерство образования распространило циркуляр, согласно которому участникам мероприятий Psem не должны засчитывать пропуски школьных занятий.

Марши в Лимасоле и Пафосе

В Лимасоле учащиеся районного координационного комитета Esem и местного отделения Efen вышли с баннерами, в том числе с лозунгами «Миру на Кипре нельзя помешать» и «Я не забываю». Президент Esem Ева Савва сказала, что молодые поколения не пережили события 1974 года лично, однако несут память своих родителей, дедушек и бабушек. Она призвала не допустить, чтобы разделение стало привычным, а оккупацию начали воспринимать как реальность.

В Пафосе акция началась возле стадиона Стелиоса Кириакидеса, после чего участники прошли к памятнику Макариосу III и Движению сопротивления и к зданию муниципалитета. Возле мэрии выступили президент Esem Пафоса Хараламбос Куфу и вице-президент Христос Фотиадис. Куфу назвал годовщину напоминанием об одном из самых сложных периодов современной истории Кипра и призвал сохранять память о людях, которые были вынуждены покинуть свои дома.

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