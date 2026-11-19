На Кипре цены на топливо после начала конфликта в Персидском заливе выросли на 30%, а годовая инфляция в октябре составила 4,4% против 3,9% в сентябре. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Службу защиты прав потребителей при министерстве энергетики и торговли.

Динамика инфляции

По данным службы, подорожание прежде всего связано с топливной продукцией, цены на которую увеличились на 30,6%. Электроэнергия и вода подорожали на 13,6%.

В апреле годовая инфляция на Кипре составляла 2,8%, в мае — 2,5%, в июне — 3,1%, в июле — 2,9%, а в августе — 3,5%.

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Изменения цен на товары

Мониторинг цен службы охватил 250 базовых потребительских товаров в 400 торговых точках. Из 45 товарных категорий в сентябре-октябре цены выросли в 26, снизились в 18, а в одной категории не изменились.

Больше всего за месяц подорожали овощи и бобовые — на 26,1%. Далее следуют свежая рыба и моллюски, цены на которые повысились на 14,4%, баллоны с пропаном — на 9,5%, а также растительное масло — на 5,9%. Наибольшее снижение зафиксировали для угля — на 7,2%.

Служба подчеркнула, что ее мониторинг цен носит информационный характер и не является рекомендацией относительно покупок.

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