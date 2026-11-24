Президент Кипра Никос Христодулидис 24 ноября открыл первую очередь терминала для хранения нефтепродуктов в энергетическом центре Василико. Как сообщает Cyprus Mail, объект Кипрской организации по хранению и управлению нефтяными запасами Kodap состоит из семи резервуаров и в настоящее время хранит 30% национальных запасов нефтепродуктов.

В церемонии также участвовали министр обороны Василис Пальмас и министр энергетики Майкл Дамианос. Христодулидис назвал терминал важнейшей инфраструктурой страны для обеспечения безопасности энергоснабжения. Он подчеркнул стратегическое значение проекта с учетом островного положения Кипра и его энергетической изолированности.

Семь резервуаров и вторая очередь

Президент заявил, что инвестиция должна окупиться за три-пять лет. По его словам, хранить резервы в собственных хранилищах организации существенно дешевле, чем при других доступных вариантах.

Христодулидис сообщил, что Kodap в сотрудничестве с Министерством энергетики рассчитывает как можно скорее начать подготовку к строительству второй очереди. Она должна увеличить объемы запасов, хранящихся на собственных мощностях организации.

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Резервы на 90 дней импорта

Kodap была основана в 2003 году в соответствии с обязательствами Кипра по законодательству ЕС. Организация отвечает за поддержание национальных запасов нефтепродуктов, эквивалентных 90 дням чистого импорта. Эти резервы должны оставаться доступными для выпуска на рынок в случае перебоев с поставками топлива.

Работа Kodap финансируется взносами ее участников — компаний и организаций, импортирующих нефтепродукты. Христодулидис отметил, что в 2023, 2024 и 2025 годах организация высвобождала национальные запасы авиационного топлива по распоряжениям министра энергетики.

Защита энергетической инфраструктуры

Правительство Кипра также работает над созданием органа управления энергетическим центром Василико, где сосредоточена большая часть энергетической инфраструктуры страны. Министерства обороны, энергетики, внутренних дел и юстиции сотрудничают для усиления физической безопасности и охраны района. Kodap поручено спроектировать и построить систему пожаротушения, которая, как ожидается, будет готова в феврале или марте 2027 года.

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