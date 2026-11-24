На Кипре зафиксировали кампанию кибершпионажа, в которой использовали созданное искусственным интеллектом фальшивое резюме. Одной из возможных целей могла быть авиакомпания, преимущественно выполняющая рейсы между Кипром и Израилем, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на израильское издание Walla и исследование компании в сфере кибербезопасности Check Point.

По данным Check Point, за кампанией могла стоять ранее неизвестная группировка Volant Manticore, активная как минимум с сентября 2025 года. Исследователи связывают ее деятельность с Ираном, однако подчеркивают, что связь группировки с иранской разведкой не доказана. Volant Manticore также, как сообщается, связывают с более старой иранской группой MuddyWater, которую связывали с Министерством разведки Ирана.

Фальшивое резюме и вредоносное ПО

По данным Walla, группировка использовала резюме вымышленной женщины по имени Афина Марину. Ее представили как специалистку туристической отрасли и жительницу Кипра. Документ содержал ссылку якобы для загрузки дополнительной информации.

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По информации Walla, эта ссылка вела на вредоносное программное обеспечение KuboShell, которое позволяет получать удаленный доступ к компьютерам, собирать информацию и выполнять команды. Авиакомпания, преимущественно летающая между Кипром и Израилем, была среди возможных целей, однако о подтвержденной атаке на нее пока не сообщалось.

Другие возможные цели

Check Point также обнаружила вредоносный документ с военным содержанием, датированный январем 2026 года. По оценке исследователей, он мог быть предназначен для государственного учреждения Кипра. Среди других возможных целей сети названы телекоммуникационные компании и объекты критической инфраструктуры.

В Check Point заявили, что это первый зафиксированный случай, когда иранская группа кибершпионажа выбрала Кипр основной и системной целью своих операций. Исследователи связывают это с тесным сотрудничеством Кипра с Израилем и Грецией в энергетической сфере и сфере безопасности. По их данным, с сентября 2026 года значительная часть активности Volant Manticore переместилась в Саудовскую Аравию, где целями преимущественно стали больницы и другая медицинская инфраструктура.

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