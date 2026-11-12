На Кипре с 2023 года по август 2026 года заморозили активы на сумму более €51,5 млн. Около половины этой суммы связано с расследованиями программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, известной как «золотые паспорта», сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные полиции, представленные парламентскому комитету по аудиту.

Более €32 млн за восемь месяцев

Глава подразделения полиции по расследованию финансовых преступлений Афксентис Константину сообщил, что в 2023 году по девяти делам были заморожены активы примерно на €550 тыс. В 2024 году сумма достигла €8,5 млн по 26 делам, а в 2025 году — €10,5 млн по 28 делам.

За первые восемь месяцев 2026 года в рамках 23 дел были заморожены активы на сумму более €32 млн. Константину подчеркнул, что замораживание активов не означает завершения расследования или окончательной конфискации имущества. Среди прочего он упомянул дело скрывающегося финансиста Джо Лоу.

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Замечания к банковскому надзору

Эти данные обсуждались при рассмотрении отчета Аудиторской службы о надзоре Центрального банка за соблюдением требований по противодействию отмыванию средств. Проверка охватывала период с января 2020 года по июль 2024 года и выявила нехватку персонала, задержки инспекций, недостатки в сообщениях о подозрительных операциях и проблемы во взаимодействии учреждений.

Представитель Центрального банка Клеантис Иоаннидес заявил, что регулятор реструктурировал и усилил подразделение по противодействию отмыванию средств, а также создал отдельное подразделение контроля за соблюдением санкций. По его словам, за период проверки было закрыто не менее 168 тыс. банковских счетов — 42 тыс. корпоративных и 126 тыс. личных — из-за несоблюдения законодательных и регуляторных требований.

Программу «золотых паспортов» на Кипре прекратили в 2020 году после обвинений в коррупции и злоупотреблениях. Предыдущая проверка Аудиторской службы выявила ненадлежащую проверку происхождения средств инвесторов, несоблюдение финансовых критериев и дела с участием политически значимых лиц.

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