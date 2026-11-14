На Кипре запускают инициативу по увеличению числа регулярных доноров крови, чтобы обеспечить надёжное снабжение кровью. Министр здравоохранения Неофитос Хараламбидис заявил, что к организованному донорству планируют активнее привлекать работников бизнеса, сообщает Cyprus Mail.

Национальная стратегия в сфере крови

По словам министра, его ведомство будет реализовывать инициативу вместе с компетентными органами и организациями. Её запускают после того, как Кабинет министров на прошлой неделе одобрил новую национальную стратегию в сфере крови. Хараламбидис призвал бизнес и работников поддержать программу.

Инициатива сосредоточена на потребностях людей с талассемией. По оценкам, на Кипре один из самых высоких в мире показателей носительства талассемии — около 15%. Приблизительно 650 человек в стране живут с этим заболеванием.

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Потребности пациентов с талассемией

Пациентам с талассемией необходимы регулярные переливания крови, поскольку генетические мутации не позволяют их организму вырабатывать достаточное количество нормального гемоглобина. Этот белок в красных кровяных клетках переносит кислород к органам и тканям.

Министр отметил, что достаточные запасы крови и развитие лечения должны помочь людям с талассемией жить без постоянной неопределённости относительно следующего переливания. Он также подчеркнул, что поддержка не должна ограничиваться медицинским лечением: пациентам и их семьям нужны психологическая и социальная помощь, а также достоверная информация о доступных вариантах.

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