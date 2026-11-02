На острове Фаннинг в Кирибати местные жители спасли пятерых человек, среди которых двое детей, после почти трёх месяцев дрейфа в океане. Их лодку обнаружили в воскресенье; по оценкам, за это время она продрейфовала примерно 5 400 километров от Федеративных Штатов Микронезии.

Лодка исчезла после шторма

Группа из девяти человек 30 июля отправилась в обычное путешествие продолжительностью около часа между островами Мурило и Руа в Федеративных Штатах Микронезии. Однако судно попало в шторм и исчезло.

Береговая охрана США в Микронезии прекратила поиски 9 августа, через десять дней после их начала. В ходе операции при поддержке самолётов ВМС и ВВС США были обследованы 25 тысяч морских миль, сообщает ABC News Australia.

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Помощь спасённым

Депутат парламента от этого района Каотитааке Ракороа заявил, что после спасения людей приютил и заботился о них пастор местной Объединённой церкви. По его словам, полиция с острова Киритимати, ближайшего к Фаннингу городского центра, передала ему информацию о спасении в столице Тараве.

Спасённых уже осмотрели медики на острове. Ракороа рекомендовал доставить их ближайшим рейсом на Киритимати для дальнейшей медицинской помощи. Члены группы публично не рассказывали о пережитом и попросили уважать их частную жизнь.

Губернатор штата Чуук Александр Наррун в заявлении поблагодарил за спасение пяти из девяти человек, находившихся на лодке, и сообщил, что продолжает молиться за четырёх их спутников. Он также обратился к президенту Федеративных Штатов Микронезии с просьбой начать дипломатические переговоры с правительством Кирибати о возвращении спасённых домой.

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