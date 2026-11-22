На климатической конференции ООН в турецкой Анталье представили новый проект итоговой декларации. Переговоры между представителями более 190 государств продолжались до глубокой ночи, хотя конференция должна была завершиться еще в пятницу, сообщает Tagesschau.

Президент COP31 Мурат Курум объявил о появлении нового текста примерно в час ночи по местному времени. По его словам, был предложен документ, который может быть приемлемым для всех государств-участников. Делегации должны изучить проект, после чего представители стран планируют обсудить его и провести голосование.

Спор о ископаемом топливе

Основным препятствием для достижения договоренности остается формулировка об отказе от угля, нефти и газа. ЕС, малые островные государства и ряд других стран настаивают, чтобы такое положение было прямо закреплено в итоговой декларации.

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В то же время государства — экспортеры нефти, в частности Саудовская Аравия, выступают против такой формулировки. В предыдущем варианте документа упоминание об отказе от ископаемого топлива уже убрали. Критики предупреждали, что это может означать отступление от решения климатической конференции в Дубае 2023 года.

Финансирование и климатические цели

Курум выразил уверенность, что возражения относительно ископаемого топлива были сняты. Он также сообщил о прогрессе в переговорах по развитию чистой энергетики и финансовой помощи странам, которые больше всего страдают от последствий изменения климата. В то же время окончательное принятие декларации в Анталье на тот момент оставалось неопределенным.

COP31 стала первой конференцией после того, как Программа ООН по окружающей среде подтвердила: глобальное потепление с высокой вероятностью превысит предел в 1,5 градуса Цельсия. Более десяти лет назад государства договорились стремиться ограничить рост температуры этим уровнем.

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