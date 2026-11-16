Группы арабских стран и развивающихся государств на климатической конференции ООН COP31 в Анталье, Турция, выступили против включения новых секторальных целей в итоговое решение саммита. Речь, в частности, идет о добровольной инициативе Турции по электрификации и предложенной Бразилией дорожной карте перехода от ископаемого топлива, сообщает Climate Home News.

Споры вокруг итогового решения

Во время сессии оценки переговоров в субботу Арабская группа и группа Like-Minded Developing Countries, в которую входят крупные страны с развивающейся экономикой, заявили, что не хотят видеть новые секторальные цели в итоговом решении. Это касается добровольного обязательства по электрификации, предложенного турецким председательством. По данным издания, его поддержали около 30 государств, хотя полный список участников не обнародовали.

Саудовская Аравия возразила против упоминания в документе бразильской глобальной дорожной карты перехода от ископаемого топлива. Индия выступила против ссылок на научные доклады и выводы, которые она считает внешними по отношению к процессу ООН. Среди них — недавний доклад Программы ООН по окружающей среде о реагировании на неизбежное превышение предела потепления в 1,5°C.

Эти группы государств, а также государство-агрессор Россия, Аргентина и африканские страны выступили против включения в итоговое решение консультаций по реформированию климатического процесса ООН. Они отметили, что консенсуса по соответствующим предложениям пока нет.

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Вопросы финансирования

Публикация первого проекта итогового решения ожидалась в понедельник. Турецкое председательство планировало собрать министров в середине недели, чтобы обсудить текст и искать компромисс. Представитель аналитической организации E3G Олден Маер заявил, что сопредседатели саммита — Турция и Австралия — находятся под все возрастающим давлением из-за необходимости согласовать формальные переговоры, итоговое решение и инициативы повестки действий, в частности по электрификации.

Еще одним предметом споров является климатическое финансирование для более бедных государств. Развитые страны прибыли на конференцию с небольшим количеством новых финансовых обязательств, что, по оценке издания, сужает возможности для договоренностей об усилении мер по сокращению выбросов. Развивающиеся страны требуют определить цель по утроению финансирования адаптации до уровня не менее 120 млрд долларов в год к 2035 году, тогда как страны-доноры неохотно соглашаются на конкретные параметры.

Позиция Германии

Статс-секретарь министерства окружающей среды Германии Хайке Хенн заявила, что упоминание дорожной карты по ископаемому топливу и турецкой цели «35 на 35» в итоговом решении не является для Берлина главным критерием успеха. Турция предлагает к 2035 году увеличить долю электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении до 35%.

Германия официально поддержала добровольную инициативу по электрификации, однако Хенн отметила, что в документе можно обойтись без конкретного числового показателя. По ее мнению, новые количественные глобальные цели следует рассматривать во время следующей глобальной оценки климатических планов, которая должна завершиться в 2028 году.

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