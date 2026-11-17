Четыре исследования, которые представят на конференции Neuroscience 2026, свидетельствуют о том, что биологический пол, наследственные факторы и менопауза могут влиять на риски болезни Альцгеймера, реакцию на терапию и механизмы хронической боли. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на Society for Neuroscience.

Менопауза и генетические факторы

В одном из исследований люди с генетическими факторами риска болезни Альцгеймера иначе реагировали на гормональную терапию в период менопаузы, чем участники без таких факторов. Результат также зависел от конкретного сочетания гормонов. Это указывает на то, что при оценке вариантов лечения могут быть важны и генетический фон, и состав гормональной терапии.

Другая работа касалась грызунов в состоянии менопаузы, имевших генетические факторы риска болезни Альцгеймера. У них особенно уязвимыми были мозговые сети, связанные с памятью. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что менопауза является периодом повышенной уязвимости для женщин с генетической предрасположенностью к заболеванию.

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Боль и воспаление

В мышиной модели фибромиалгии самки сохраняли более высокую чувствительность к прикосновению и более сильную активацию иммунной системы, чем самцы. Исследователи предполагают, что биологические механизмы хронической боли могут различаться в зависимости от пола.

Еще одно исследование на мышах показало, что длительное воспаление кишечника по-разному влияло на работу мозга и изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, у самцов и самок. Фибромиалгия, для которой характерны постоянная боль и усталость, поражает от 2% до 4% населения мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь Альцгеймера имеют от 35 до 40 миллионов человек в мире.

Персонализированный подход

Модератор пресс-конференции Лииса Галеа отметила, что изучение женской биологии и возможных половых различий в симптомах и факторах риска болезни Альцгеймера может помочь определить подходы для более точного лечения. Исследователи рассматривают эти результаты как основу для более персонализированной терапии болезни Альцгеймера, фибромиалгии и других сложных неврологических расстройств.

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