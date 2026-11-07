75-летний работник погиб на руднике Дюкетон-Саут — ABC News Australia

В Австралии 75-летний контрактный работник погиб в результате производственного инцидента на руднике Дюкетон-Саут компании Regis Resources в регионе Голдфилдс штата Западная Австралия, сообщает ABC News.

Помощь на месте происшествия

Инцидент произошел на производственном объекте Duketon South, расположенном примерно в 130 километрах к северу от города Лавертон и более чем в 700 километрах от Перта. Экстренные службы вызвали в шахтерский лагерь в Бандии примерно в 12:30 в пятницу, 6 ноября.

До прибытия экстренных служб медицинские работники рудника оказали мужчине первую помощь, однако реанимировать его не удалось.

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Расследование гибели

Regis Resources подтвердила, что погибший входил в команду подрядчика и выполнял работу на Duketon South. Компания приостановила операции в Duketon на время расследования и сообщила о предоставлении поддержки людям, которых затронул инцидент, в том числе через программы помощи работникам.

Обстоятельства смерти расследует WorkSafe. Инспекторы и следователи готовятся прибыть на место происшествия, как только это станет возможным. Полиция Западной Австралии также подготовит отчет для коронера.

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