Возле пограничного перехода Ангур-Адда в округе Нижний Южный Вазиристан в Пакистане в результате обстрела погиб один человек. Еще пятеро членов одной семьи получили ранения после попадания минометного снаряда в их дом.

Обстрел возле Ангур-Адды

Как сообщает Dawn, пакистанские чиновники заявили, что во вторник афганские силы открыли огонь по пограничным постам пакистанской армии и жилым районам возле Ангур-Адды. По их словам, огонь велся с позиций на территории Афганистана с применением снайперского оружия, стрелкового оружия и тяжелого вооружения.

Издание не привело имени погибшего, а также данных о состоянии раненых.

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Ответ пакистанских сил

Пакистанские источники заявили, что силы безопасности открыли ответный огонь по пограничным постам афганского движения «Талибан», минометным позициям и оборонительным укреплениям. По их утверждениям, пакистанские силы применили стрелковое и тяжелое вооружение, в том числе артиллерию.

Источники также утверждают, что афганские бойцы оставили свои позиции, а пакистанские силы контролируют участок границы. Ангур-Адда является одним из важных переходов на пакистано-афганской границе, через который осуществляются торговля и перемещение людей между двумя странами.

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