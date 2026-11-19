В четверг, 19 ноября, во временно оккупированном Россией украинском Крыму движение по Крымскому мосту временно остановили после атаки. Как сообщает The Moscow Times, об этом в Telegram заявил назначенный Москвой глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов.

Оценка повреждений

По словам Аксёнова, продолжается оценка ущерба, нанесенного атакой. В его сообщении, на которое ссылается издание, говорится о временном прекращении движения и оценке последствий атаки.

Крымский мост соединяет территорию России — государства-агрессора — с временно оккупированным украинским Крымом. В 2014 году Россия предприняла попытку незаконной аннексии полуострова.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Третья атака

Издание назвало эту атаку третьей на мост в течение недели. В дополнительном описании к материалу также отмечается, что Украина атаковала мост в третий раз за три дня.

В материале Reuters, опубликованном The Moscow Times, отмечается, что это произошло накануне запланированных на четверг встреч Владимира Путина с американскими и китайскими коллегами.

Читай нас в