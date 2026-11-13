На испанском острове Майорка задержали пару, которую немецкое правосудие объявило в розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 23 миллиона евро. Задержание произошло во вторник в сотрудничестве с полицейскими из немецкой Саксонии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на испанскую полицию.

Обыск виллы и помещений

Следователи провели обыски в роскошной вилле задержанных в муниципалитете Кальвия на юго-западе Майорки, а также в коммерческих помещениях в Пальме. Во время обысков были изъяты 13 650 евро наличными, 30 кредитных карт, семь телефонов и четыре компьютера.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным испанской полиции, банковские счета пары также заблокировали.

Возможная экстрадиция

Испанский суд должен решить, экстрадировать ли задержанных в Германию. Расследование в отношении пары там ведет прокуратура Хемница.

Читай нас в