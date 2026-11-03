На Мальдивах арестовали экс-главу МИД Абдуллу Шахида — The Hindu
На Мальдивах арестовали бывшего министра иностранных дел Абдуллу Шахида по обвинениям в сексуальном насилии над ребенком. Об этом со ссылкой на полицию Мальдив сообщает The Hindu.
Арест по решению суда
По данным полиции, Шахида арестовали поздно вечером 2 ноября — примерно в 22:00 по местному времени. Арест был произведен на основании судебного решения.
Бывший глава МИД отверг выдвинутые против него обвинения, сообщили местные СМИ. Других подробностей дела в сообщении не приводится.
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Политический контекст
Шахид является одним из заметных претендентов на выдвижение от главной оппозиционной Мальдивской демократической партии на президентских выборах 2028 года. В 2021–2022 годах он председательствовал в Генеральной Ассамблее ООН.
Недавно Шахид находился в Нью-Дели и в интервью СМИ критиковал визит президента Мохамеда Муиззу в Пакистан. Он обвинял главу государства в направлении Мальдив в «антииндийскую» сторону.