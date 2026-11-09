В результате взрыва на металлургическом заводе HABAS Demir Celik в Алиаге, примерно в 60 километрах к северу от Измира в Турции, погибли 16 человек, еще 13 получили ранения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале расследований обстоятельств трагедии, сообщает Dawn.

По словам Эрдогана, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан заявил, что после взрыва на предприятии были заблокированы восемь работников.

Что известно о взрыве

Взрыв произошел около полудня на заводе частной группы HABAS, которая относится к крупнейшим производителям стали в Турции. На опубликованных в сети кадрах были видны густой дым и пламя над одной из высоких конструкций предприятия.

По версии губернатора Измира, авария произошла во время замены котла. Мостовой кран упал в электродуговую печь, что вызвало взрыв в сталеплавильном цехе. Мэр Измира Джемиль Тугай сообщал, что спасатели разбирали обрушившуюся платформу, а пострадавшими были работники завода.

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Очевидица Дениз Улькер рассказала агентству Anadolu, что взрыв напомнил ей землетрясение: она увидела густой черный дым и пожар возле дымохода. Водитель грузовика завода Туран Ильбай сравнил происшествие со взрывом бомбы.

Заявления о безопасности труда

Рабочие объединения заявляли о длительных проблемах с безопасностью на HABAS. Газета Evrensel сообщила, что за последнее десятилетие на работе на этом предприятии погибли не менее 11 работников. Компания HABAS не ответила на запрос AFP.

Турецкая Партия труда заявила, что это был уже третий случай гибели работников на HABAS за три недели. По ее данным, 21 октября один работник погиб после падения с восьмиметровой лестницы, а другой умер из-за взрыва шины, которую накачивал на строительной технике.

Левый Эгейский союз работников возложил ответственность за трагедию на руководство компании. Прокурдская партия DEM призвала прозрачно установить причины взрыва, возможную халатность и ответственных лиц.

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