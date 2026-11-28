Учёные выявили четыре участка на Луне, где гравитационные аномалии могут свидетельствовать о существовании подземных лавовых туннелей. По данным ScienceAlert, возможные полости расположены вблизи долины Валлис-Шрётери, борозды Рима-Майран и кратера Волластон.

Поиск по гравитационным данным

Геоучёные Хуан Лосаркос и Эндрю Домбард из Университета Иллинойса в Чикаго проанализировали модель гравитационного поля Луны с более высоким разрешением, которую NASA обнародовало в мае 2025 года. Они учли рельеф поверхности и сопоставили слабые гравитационные аномалии с компьютерными моделями сигналов, которые могли бы создавать полые туннели разных размеров.

Полость имеет меньшую массу, чем такой же объём сплошной породы, поэтому сила тяжести над ней может быть несколько слабее. Такие незначительные различия зафиксировали два аппарата миссии NASA GRAIL, картировавшие гравитационное поле Луны в 2011–2012 годах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Туннели могут быть менее 2 километров шириной

Для всех четырёх участков расчёты согласуются с вероятными туннелями шириной менее 2 километров, погребёнными примерно под 100 метрами лунной породы. Такие размеры соответствуют известным ограничениям прочности кровли лавовых туннелей. Предыдущие исследования 2017 и 2024 годов предполагали структуры шириной до 9 километров, однако дальнейший анализ показал, что многие из них вряд ли смогли бы выдержать собственную кровлю.

Исследователи предполагают, что эти полости могли образоваться из меньших подземных каналов, которые постепенно расширялись под воздействием раскалённой лавы. В то же время объекты пока не считают подтверждёнными: подобные гравитационные сигналы способны создавать и другие изменения плотности лунных пород. Для проверки гипотезы необходимы радарные наблюдения и более подробное геологическое картирование. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.

Читай нас в