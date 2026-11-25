Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего отправила на Международную космическую станцию органоиды мозга — выращенные в лаборатории модели тканей мозга. После 40 дней на орбите в образцах с генетическими изменениями, связанными с болезнью Альцгеймера, выявили молекулярные и клеточные изменения, которые могут быть полезны для исследования нейродегенеративного заболевания. Об этом сообщает ScienceAlert.

Эксперимент на орбите

Органоиды вырастили так, чтобы они воспроизводили часть генетических мутаций, ассоциированных с болезнью Альцгеймера. Для сравнения исследователи использовали образцы без таких изменений, а также контрольные органоиды, которые оставались на Земле в контролируемых условиях.

На борту станции органоиды находились в герметичном лабораторном контейнере при температуре тела; специальных манипуляций с ними не проводили. После возвращения образцов ученые проанализировали их химический состав и клеточные процессы.

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Белки и клеточный ответ

В части орбитальных образцов с моделью болезни Альцгеймера зафиксировали более высокие уровни бета-амилоида и фосфорилированного тау-белка. Оба белка накапливаются в мозге людей с этим заболеванием. Ученые также заметили сигналы, связанные с ранними этапами развития болезни.

По оценке авторов, клетки могли реагировать на стрессы космического полета, в частности активируя внутренние процессы, связанные с производством энергии. Исследователи отметили, что микрогравитация, радиация, изменения магнитных полей и нарушения циркадных ритмов в космосе сочетаются с окислительным стрессом, нарушениями работы митохондрий и изменениями в воспалительных системах.

В то же время органоиды не являются точными копиями человеческого мозга, а использованные генетические изменения связаны лишь с небольшой долей случаев болезни Альцгеймера. Следующие исследования могут включать более сложные модели с микроглией — иммунными клетками мозга, чтобы подробнее изучать воспаление, старение и созревание различных типов клеток в условиях космического полета.

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