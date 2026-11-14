Японская полиция задержала на острове Окинава 27-летнего капитана Военно-воздушных сил США по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. По данным Channel NewsAsia, задержание произошло в субботу, 14 ноября, в городе Окинава.

Ночное задержание

Представитель полиции префектуры Окинава сообщил AFP, что военнослужащего задержали около 03:09, когда он ехал по дороге в городе Окинава. По информации агентства Kyodo News, капитан служит на авиабазе Кадена на Окинаве. Представители базы не были сразу доступны для комментариев.

Ограничения для американских военных

Задержание произошло через неделю после того, как Токио и Вашингтон договорились о мерах по предотвращению преступлений, совершаемых американскими военными на Окинаве. Договоренности были достигнуты после убийства, к которому, как сообщалось, мог быть причастен американский морской пехотинец.

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На прошлой неделе американские чиновники также заявили о продлении до 7 декабря комендантского часа для военнослужащих младших рангов. Всем американским военным запретили употреблять алкоголь вне дома в период с полуночи до 05:00. Полиция отметила, что неясно, нарушил ли задержанный капитан эти ограничения.

Американское присутствие на Окинаве

В Японии дислоцированы примерно 54 тысячи американских военнослужащих, большинство из них — на Окинаве. Преступления, совершенные представителями военного контингента США, остаются источником напряженности в отношениях между двумя союзниками в сфере безопасности.

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