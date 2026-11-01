В Японии полиция префектуры Окинава задержала 21-летнего капрала Корпуса морской пехоты США Келвина Монтойю Кардону по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает The Japan Times, военнослужащего из лагеря Хансен подозревают в вождении по национальной автодороге в городе Окинава примерно в 00:25 в субботу.

Результаты алкотеста

По данным полиции, около 00:15 поступило сообщение о ДТП, после которого водитель покинул место происшествия. Следователи считают, что Кардона вернулся на место инцидента, где правоохранители провели алкотест.

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Его задержали после того, как тест показал уровень алкоголя более чем вдвое выше установленного законом предела. По информации полиции, военнослужащий признал подозрения. Правоохранители также будут расследовать его в связи с сообщением о том, что он покинул место ДТП.

Комендантский час

Инцидент произошел во время комендантского часа, который действовал с полуночи до 05:00. Американские военные ввели это 30-дневное ограничение 9 октября после задержания другого морского пехотинца со станции авиации Корпуса морской пехоты США Футенма в городе Гинован. Его подозревают в ограблении и убийстве женщины с Окинавы в отеле города Наха.

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