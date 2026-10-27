На юго-востоке австралийского штата Квинсленд во вторник прошла серия опасных гроз, принесшая град размером до 7 сантиметров. Об этом сообщает ABC News.

Град до семи сантиметров

Бюро метеорологии подтвердило, что с 14:30 до 15:30 град размером от 3 до 7 сантиметров был зафиксирован в Яманто, Флиндерс-Вью, Рипли и Маджирабе. В Маджирабе зафиксировали градины необычной формы.

Согласно официальному определению бюро, гигантским считается град диаметром более 5 сантиметров. Такой град может травмировать людей и повредить автомобили, окна, дома и посевы.

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Предупреждения о ветре и ливнях

Предупреждение о сильной грозе было объявлено для Логана, частей Ипсвича, Голд-Коста, Брисбена и района Синик-Рим. Метеорологи предупредили о сильных, местами разрушительных порывах ветра, крупном, возможно гигантском граде и сильных осадках, которые могут вызвать внезапные подтопления.

Отдельное предупреждение также действовало для частей прогнозных районов Центральное нагорье и угольные бассейны, Уайд-Бей и Бернетт, а также Юго-Восточное побережье. В 2020 году возле Брисбена фиксировали градины диаметром 14 сантиметров.

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