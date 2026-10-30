В районе Аль-Макатира в йеменской провинции Лахдж десятки правительственных военных и хуситов погибли и получили ранения во время ожесточённых боёв после масштабной наземной атаки группировки. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на эмиратское издание Al-Ain News.

Бои за горные районы

По данным источников Al-Ain в Йемене, хуситы атаковали позиции правительственных сил в районе Аль-Макатиры, на северных подступах к Лахджу. Группировка, по этим данным, пытается установить контроль над туннелем Аль-Мукатара, горной крепостью Аль-Мукатара и рынком Аль-Рубу в долине Хайджа-эль-Абд.

Через эту долину проходит главная дорога между городами Таиз и Аден. Бои также распространились на фронт Хайфан, где хуситы, по сообщению Al-Ain, пытаются продвинуться к горе Анан, возвышающейся над значительными территориями между Хайфаном и Аль-Макатирой.

Во время столкновений военные самолёты нанесли серию ударов по позициям и скоплениям хуситов, чтобы отразить их атаку на район Аль-Макатиры, пишет Al-Ain. Издание утверждает, что наступление группировки может быть направлено на выход к району Тур-эль-Баха в Лахдже, который является одним из главных подступов к Адену.

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Перехват дрона в Саудовской Аравии

В тот же день коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате и уничтожении беспилотника, запущенного хуситами в районе Мекки. Саудовская сторона заявила, что группировка в течение нескольких недель атаковала аэропорты, энергетическую инфраструктуру и города королевства дронами и ракетами.

Гуманитарная ситуация в Таизе

По данным Arab News, хуситы держат в осаде город Таиз и 71 сотрудника ООН, что существенно ограничивает гуманитарную деятельность организации на подконтрольных группировке территориях.

По данным Arab News, более 800 тысяч жителей района Таиза оказались отрезанными от необходимых запасов после усиления осады в начале октября, когда хуситы захватили дорогу, соединяющую Таиз с Аденом. По оценке Всемирной продовольственной программы, около трёх четвертей пострадавшего населения зависят от гуманитарной помощи.

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