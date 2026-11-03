Вооружённые нападавшие убили пятерых полицейских на трассе Сокото—Гусау на северо-западе Нигерии, когда те ехали из штата Сокото в соседний штат Замфара. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Нападение на автобус

Полицейские ехали на автобусе транспортной службы штата Замфара. В понедельник вечером нападавшие перехватили транспортное средство на трассе Сокото—Гусау и открыли огонь. Представитель полиции Абдуллахи Фарук подтвердил инцидент и заявил, что тела пятерых правоохранителей доставили в морг учебной больницы Университета Усману Данфодио в Сокото.

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Командировка в Замфару

По данным агентства, полицейские направлялись в Замфару для выполнения специального задания. Их направили обеспечивать безопасность во время праймериз партии All Progressives Congress в сенаторском округе Замфара-Норт, в районе местного самоуправления Каура-Намода.

В штатах Замфара, Сокото, Кацина, Кадуна и Кебби вооружённые группировки неоднократно нападали на путешественников и сельские общины и похищали людей ради выкупа, отмечает Anadolu Agency.

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