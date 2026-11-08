В городе Пхукет в Таиланде бессрочно прекратили прием мусора на главном полигоне, поскольку он переполнен. Грузовики, которые не захотели ждать разгрузки, выбросили отходы вдоль подъездной дороги, заблокировав проезд другим автомобилям.

О приостановке объявил мэр города Суппачок Лаонгпхет. По данным Bangkok Post, сбор отходов будет остановлен, пока территорию полигона не реорганизуют. Местные власти также проводят переговоры с органами местного самоуправления и подрядчиками, занимающимися перевозкой мусора.

Полигон превысил проектную вместимость

По словам мэра, на площадках для утилизации на Пхукете накопилось более 1,2 млн тонн мусора, хотя их первоначальная вместимость составляла около 900 тыс. тонн. Власти срочно привлекли дополнительную технику, чтобы подготовить место на действующем полигоне для приема новых отходов.

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Чиновники ежедневно перераспределяют и уплотняют мусор в секторах полигона, чтобы освободить пространство для новых поступлений. Проблему усугубляют рост города, увеличение населения и развитие туризма, из-за которых объемы отходов продолжают расти.

Мусоросжигательный завод не справляется с объемами

Единственный мусоросжигательный завод провинции способен утилизировать около 700 тонн отходов в сутки, тогда как Пхукет ежедневно производит примерно 1 200 тонн мусора. В высокий туристический сезон этот показатель существенно возрастает.

По состоянию на субботу на площадке, которая подает отходы на завод, накопилось более 12 тыс. тонн мусора при проектной вместимости 9 тыс. тонн. Второй мусоросжигательный завод, завершение которого ожидается к июню следующего года, должен добавить 500 тонн мощности в сутки. Мэр подчеркнул, что одного наращивания сжигания недостаточно, и призвал жителей, бизнес и государственные учреждения сокращать образование отходов и заниматься переработкой.

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